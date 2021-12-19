Число заболевших COVID-19 в Челябинской области превысило 140 тысяч человек

На Южном Урале зафиксировали 592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 19 декабря подтверждены 140 тысяч 467 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 592 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 865 человек. ️Больных COVID-19 – 5 тысяч 895 южноуральцев.

Умерли 28 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 968 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 694).

Челябинск, Виктор Елисеев

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