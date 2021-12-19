В уральском селе ледовый городок начал взрываться

В Челябинской области на ледовом городке произошло замыкание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители села Кунашак рассказали о серии замыканий, произошедших на ледовом городке.

По словам южноуральцев, при оборудовании городка гирлянды вмонтировали прямо в ледяные глыбы. Однако проводка оказалась некачественной: в нескольких местах проводы были оголены. Это обернулось чередой опасных инцидентов.

«Ледовый городок на месте старого базара. Искрит проводка подо льдом, при нас рядом с малышом взорвался лед и пошли искры, место оголено», – рассказали жители села в социальных сетях.

В администрации сообщили, что на время отключили иллюминацию. Восстановить ее пообещали после того, как исправят блок питания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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