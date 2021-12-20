В мэрии Челябинска назначили замглавы по дорожному хозяйству

Новым вице-мэром Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту назначен чиновник, успевший поработать в Новосибирске и Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту назначен Андрей Ксензов.

Ксензов в 1987 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.

Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем главы администрации района, первым заместителем главы администрации Калининского района Новосибирска.

В мэрии Новосибирска занимал пост начальника управления, руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии.

В 2012 назначен заместителем губернатора Новосибирской области.

В 2014 стал первым заместителем главы Новосибирска.

С 2017 по 2020 работал начальником управления организации дорожной деятельности в государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, заместителем министра транспорта Крыма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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