В мэрии Челябинска назначили замглавы по дорожному хозяйству

Новым вице-мэром Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту назначен чиновник, успевший поработать в Новосибирске и Крыму.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту назначен Андрей Ксензов.
Ксензов в 1987 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.
Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем главы администрации района, первым заместителем главы администрации Калининского района Новосибирска.
В мэрии Новосибирска занимал пост начальника управления, руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии.
В 2012 назначен заместителем губернатора Новосибирской области.
В 2014 стал первым заместителем главы Новосибирска.
С 2017 по 2020 работал начальником управления организации дорожной деятельности в государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, заместителем министра транспорта Крыма.
Челябинск, Виктор Елисеев
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