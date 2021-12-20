Лидеру протестующих водителей скорых в Челябинске сожгли машину

В Челябинске подожгли автомобиль лидера инициативной группы водителей машин скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 19 декабря.

Напомним, уже несколько недель инициативная группа водителей машин скорой медицинской помощи в Челябинске настаивают на пересмотре условий их работы.

Протестующие требуют сократить время переработки, определить четкий график перерывов в работе во время смены, создать условия для бесконтактной мойки автомобилей (несмотря на минусовые температуры, водители до сих пор моют технику вручную, с помощью ведра и швабры), а также увеличить заработную плату с 18 тысяч до 50 тысяч рублей.

Обращение с этими требованиями представители инициативной группы готовятся направить федеральным властям. Лидер активистов Евгений Палин 17 декабря опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал о том, что обратился за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Вечером 19 декабря принадлежащий ему автомобиль BMW сгорел. Челябинец уверен, что машину подожгли. Поджог он связывает именно со своей активной позицией в отстаивании прав водителей машин скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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