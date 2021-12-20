Организаторы премии «Чистый воздух» отметили масштабную модернизацию уральских металлургов

ММК стал победителем премии «Чистый воздух».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания заняла первое место в номинации «Экопредприятие» Национальной премии «Чистый воздух» за масштабную модернизацию и реализацию природоохранных инициатив.

Национальную премию «Чистый воздух» вручают медиагруппа «Комсомольская правда» и Российское экологическое движение – за лучшие экологические практики, внедрение технологий по снижению выбросов и энергосбережение. Заявки более чем 100 номинантов прошли через процедуру голосования на сайте «КП», а также оценку экспертного жюри.

ММК получил диплом премии в номинации «Экопредприятие» за масштабную модернизацию и реализацию природоохранных инициатив. В 2015 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приняло план стратегического развития до 2025 года, одной из ключевых целей которого является кардинальное снижение выбросов, и последовательно реализует данную стратегию.

«Магнитогорский металлургический комбинат заботится о благополучии своих сотрудников и жителей Магнитогорска, – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, комментируя вручение ММК награды «Чистый воздух». – Поэтому в сокращении уровня техногенной нагрузки на окружающую среду мы видим свою ключевую задачу, необходимую для реализации принципов устойчивого развития, обеспечения достойного будущего для всех, кто живет в Магнитогорске».

С 2017 года, взятого как базовый при подсчете выбросов в атмосферу, ММК, инвестировал в проекты, направленные на сокращение выбросов, более 3,2 миллиардов долларов и сократил валовые выбросы загрязняющих веществ на 10,4 тысячи тонн. Согласно стратегии развития до 2025 года, всего за период с 2017 по 2025 год валовые выбросы ММК сократятся на 30 тысяч тонн, а удельные – на 14%. Общий объем инвестиций в охрану атмосферного воздуха Магнитогорска за этот период составит 7 миллиардов долларов.

Результатом реализованных ММК природоохранных мероприятий уже стало снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска в 2,8 раза с 2017 года. А к 2025 году КИЗА снизится до уровня менее 5 единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город».

Чтобы сократить уровень атмосферных выбросов и сделать Магнитогорск комфортным для жизни городом, ПАО «ММК» реализует крупные инфраструктурные проекты. Яркий пример экологических инвестиций, реализованных в течение последних нескольких лет, – строительство самой современной в России аглофабрики №5, а также аспирационных систем литейных дворов и подбункерных помещений на шести доменных печах, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата и сероулавливающих установок в аглоцехе.

В стадии реализации находится строительство коксовой батареи №12 (запуск первой очереди ожидается в 2022 году) и газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. В планах – строительство новой доменной печи №11 (запуск намечен на 2025 год). Реализация вышеперечисленных проектов позволит вывести из работы морально и физически устаревшие агрегаты: пять коксовых батарей и три доменные печи, что поможет сделать воздух в Магнитогорске значительно чище.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»