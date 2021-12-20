Пожилая челябинка отдала псевдобанкирам больше 10 миллионов рублей

Жительница Челябинска оформила кредиты и перевела мошенникам вместе с собственными сбережениями свыше 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на сей раз на удочку мошенников попалась 63-летняя челябинка.

Женщине позвонил неизвестный. Представившись специалистом банка, мужчина сообщил, что мошенниками пытались оформить кредиты на ее имя. Для отмены этих операций, по словам самозванца, челябинке необходимо было самостоятельно оформить займы в финансово-кредитных организациях на максимальные суммы. Чтобы «аннулировать» кредиты, ей нужно было перечислить деньги на счета, которые ей продиктуют по телефону. При этом челябинку предупредили: общаться со специалистами банка нельзя, так как проводится внутреннее расследование – специалистов учреждения подозревают в мошенничестве.

Женщина послушно выполняла все инструкции. В течение нескольких дней она оформила несколько кредитов, пояснив в финансово-кредитной организации, что деньги необходимы для приобретения жилья. Собственные сбережения и кредитные средства она перечисляла на указанные ей «безопасные» счета. Когда якобы специалисты перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули. К тому времени она успела перекинуть аферистам более 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправного деяния и задержание подозреваемых.

Полиция напоминает, что сотрудники банков, либо правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводу средств на якобы «безопасные» счета. «Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», – подчеркивают представители силового ведомства.

При поступлении подобных телефонных звонков, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне банковской карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»