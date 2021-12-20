В центре Челябинска заметили подростка с автоматом наперевес

В центре Челябинска горожане заметили разгуливающего с оружием подростка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодого человека с предметом, похожим на автомат Калашникова, в руках, челябинцы заметили недалеко от площади Революции.
По словам очевидцев, парень направлялся в сторону «Детского мира». В соцсетях предположили, что, возможно, молодой человек вооружен страйкбольным автоматом.
Полиция начала проверку странного инцидента.
Челябинск, Виктор Елисеев
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