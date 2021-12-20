В Челябинске подростки устроили бойню (ВИДЕО)

В челябинском микрорайоне Чурилово подростки устроили бойню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на улице 2-я Эльтонская. Около десятка парней устроили разборки: для донесения своей позиции до оппонентов использовали газовые пистолеты, биты и металлические пруты.

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В УМВД по Челябинску заявили, что все участники драки уже установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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