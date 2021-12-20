В Челябинске огласили приговор бывшему сотруднику, пойманному с наркотиками на входе в колонию

В Челябинской области огласили приговор экс-сотруднику ФСИН.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал бывшего сотрудника исправительной колонии виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий, мелкой взятке, а также покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере, в исправительном учреждении, с использованием служебного положения.

В суде установлено, что 22-летний сотрудник ФСИН в мае 2021 года неоднократно получал взятки от осужденного за пронос на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов и сим-карт, всего получив взяток на сумму около 85 тысяч рублей. Кроме того, челябинец пытался пронести на территорию колонии марихуану для осужденного, однако его задержали сотрудники учреждения.

Суд приговорил южноуральца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в 150 тысяч рублей и запретом в течение 4 лет занимать должности в органах государственной власти. Также он лишен звания «прапорщик внутренней службы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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