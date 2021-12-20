Трое южноуральцев ответят в суде за пьяный «рейд» по ЗАТО и десяток раскуроченных дорожных знаков

В Трехгорном перед судом предстанут трое местных жителей за порчу имущества в общественном месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Трехгорный утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении троих местных жителей 21, 18 и 17 лет. Они обвиняются в вандализме.

В ночь на 31 октября 2021 года молодые люди, изрядно подвыпив, решили прогуляться по «запретке». Распаленные алкоголем, они начали крушить все, что попадалось им на пути. В итоге пьяная компания повредила плафон фонаря и десять стоек дорожных знаков, установленных на участке от дома №1 до дома №17 по улице Мира.

Молодые люди полностью признали свою вину, в ходе предварительного расследования возместили причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №2 ЗАТО Трехгорный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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