В Челябинске нашли подростка, бродившего по городу с автоматом

В Челябинске нашли подростка, гулявшего по городу с автоматом.

Как уже сообщал «Новый День», молодого человека с предметом, похожим на автомат Калашникова, заметили сегодня недалеко от площади Революции.

По словам очевидцев, парень направлялся в сторону «Детского мира». В соцсетях предположили, что, возможно, молодой человек вооружен страйкбольным автоматом.

Через некоторое время «бойца» задержала полиция – им оказался ученик одной из челябинских школ. По некоторым данным, он учится в 6 классе. Полиция утверждает, что преждмет, который он нес в руках, опасности не представляет. Другие подробности пока не разглашаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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