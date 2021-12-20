«Платим за холод»: в Челябинской области замерзают жильцы многоквартирного дома

Жители Агаповского района исправно платят за отопление, но результатов не видят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в многоквартирном доме села Субутак Агаповского района замерзают жители нижних этажей. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Улица Индустриальная, дом 3, подъезд 1. В феврале 2021 года были сильные метели и морозы, в поселке Субутак на улице Индустриальной перемерзло все отопление в подвалах, в тот же месяц начались ремонтные работы: поменяли во всех квартирах трубы, в подвалах просто обрезали, теперь в квартирах холодно до такой степени, что 10 минут походишь – и ноги замерзают, так как подвал не отапливается», – пишут южноуральцы.

В доме живут пожилые люди, за квартиры долгов нет. Жители обращались во все инстанции, но безрезультатно. «Все бесполезно, везде просто отписки, приезжали мерить температуру в квартирах, но, естественно, приезжали тогда, когда за окном был мороз, и котельная работала хорошо: в квартирах было тепло, сделали отписку, сказали все нормально и уехали. Обращались в ЖКХ «Первомайское» Агаповского района, приехал представитель ЖКХ, потрогал трубы сказал: ждите, скоро нагреются. Ждут уже месяц, трубы так и не нагреваются, – сетуют жители. – В данный момент, 19.12.2021, в квартирах очень холодно, люди ходят в кофтах и шерстяных носках. Почему люди должны платить за холод, квитанции приходят каждый месяц, и суммы не маленькие! Говорят, что котельные работаю в зависимости от температуры на улице, это понятно, но на улице-то зима, и в квартирах от этого не теплее! В квартирах холоднее, чем на улице!"

В администрации Агаповского района сообщили, что во вторник, 21 декабря, дом посетит комиссия с целью обследования и замера температурного режима, а также принятия дальнейших необходимых соответствующих мер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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