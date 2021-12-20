Челябинец погиб, пытаясь сократить путь через реку

В Челябинске на реке Миасс провалился под лед мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня около 15 часов. Мужчина пытался перебраться с улицы Российской на улицу Набережную, несмотря на то, что река полностью не замерзла. В итоге метрах в 15 от берега тонкий лед не выдержал и проломился.

Приехавшие на вызов спасатели извлекли пострадавшего из воды и передали медикам, но спасти мужчину не удалось.

Отметим, что в этом районе челябинцы довольно часто пересекают реку по льду, так как ширина водной артерии составляет около 100 метров, а в обход через мосты надо преодолеть не менее 2 км.

Челябинск, Павел Зварзин

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