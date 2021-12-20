Челябинцам пришлось в разы переплачивать за билеты после отмены авиарейса из Москвы

Южноуральцы застряли в аэропорту Москвы после отмены рейса из-за непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы у челябинцев начались после отмены намеченного на ночь 18 декабря рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в Челябинск.

Как рассказали пассажиры, рейс отменили из-за непогоды в Челябинске: утром 19 декабря аэропорт в столице Южного Урала был закрыт. В итоге некоторым из них пришлось выложить за новые билеты, купленные у других перевозчиков, ощутимо больше, чем они рассчитывали.

«У нас был рейс ДР 413, вылет должен был быть 18 декабря в 23:55, но его перенесли, последний перенос был на 04:40, – цитирует 74.ru. – Двести с лишним человек провели ночь в аэропорту в ожидании, а потом нам сказали, что рейс отменен, и мы можем оформить возврат денежных средств за билет. Это нормально вообще? А когда мы начали смотреть билеты других авиакомпаний, то чуть волосы не встали дыбом – ценник стал конский».

Как рассказала челябинка, цены на билеты из Москвы в Челябинск во Внуково выросли до 40-60 тысяч рублей. Впрочем, самой ей повезло: так как возвращаться было не к спеху, она купила билет на 21 декабря за 15 тысяч рублей. А вот одному из жителей Магнитогорска пришлось приобрести право на полет на авиасудне другого перевозчика за 38 тысяч рублей. Мужчина намерен обратиться в суд.

В авиакомпании «Победа» сообщили, что рейс был отменен из-за неудовлетворительных погодных условий в Челябинске. Пассажирам отмененного рейса предложены услуги в рамках Федеральных авиационных правил, подчеркнули представители перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»