В Челябинске задержали полицейского, продававшего ритуальщикам информацию о покойниках

В Челябинской области сотрудник полиции подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного районного отдела полиции областного центра, подозреваемого в получении взятки.

По данным следствия, с мая 2020 по февраль 2021 года полицейский получил от коммерсанта более 48 тысяч рублей за информацию об умерших на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые продолжают оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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