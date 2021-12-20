В Челябинске появилась часть кибернетической вселенной Руффо Казелли (ФОТО)

В Челябинске появилась часть технологической вселенной Руффо Казелли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итальянский художник, считающийся основателем кибернетического экзистенциализма, еще в 50 годы прошлого века начал изучать трансформацию общества под влиянием технологий и проецировать этот процесс на холст. Уже тогда художник в своих работах предвидел расцвет компьютерных технологий, появление киборгов и цифровой вселенной.

Герои его полотен – гибриды человека и машины, обитатели технологической вселенной, наполненной датчиками, микрочипами и штрих-кодами. При этом его картины оставались человечными, поэтичными и полными жизни.

В июне текущего года в Государственном историческом музее Южного Урала прошла выставка «За каждым фактом стоит тень. Истоки кибернетического экзистенциализма Руффо Казелли», вызвавшая большой интерес.

Поэтому галерист, наследница художника Кармен Галло решила передать в дар челябинскому музею несколько картин мастера.

Торжественная церемония состоялась сегодня.

Челябинск, Евгений Полак

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