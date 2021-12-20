В Челябинске дорожники в очередной раз не справились со снегопадом (ФОТО)

Челябинские дорожники в очередной раз не справились со снегопадом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные горожане вновь завалили мэрию жалобами на неубранные дороги и тротуары.
Особенно много претензий было высказано по поводу Чурилово, улицы Калинина, а также Салютной и Хохрякова.
Глава города Наталья Котова в очередной раз напомнила дорожным службам о необходимости вовремя убирать с дорог соль и расчищать пешеходные зоны.
Отметим, что подобные призывы звучат после каждого снегопада, но ситуация не меняется.
Челябинск, Евгений Полак
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