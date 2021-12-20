В Челябинской области лесничего задержали за незаконную рубку сосен на 2 миллиона рублей

В Челябинской области сотрудника лесничества задержали за незаконную рубку деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка совместно с силовиками Кунашакского района задержали 33-летнего мужчину, срубившего два десятка деревьев на территории местного лесничества.

Установлено, что южноуралец, занимающий ответственную должность в лесничестве, спилил 20 деревьев породы «сосна», не имея при этом специального разрешения. Сумма причиненного ущерба составила около 2 миллионов рублей.

По данному факту следствием ОМВД России по Кунашакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников задержанного и дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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