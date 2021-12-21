21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2021, вторник
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10:00 Челябинск – Программа развития студенческого творчества «Школа Студвесны» для студентов профессиональных образовательных организаций (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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10:30 Челябинск – Новогодний утренник «Снеговик в гостях у детей» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23а)
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12:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения лауреатов государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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16:00 Челябинск – Открытая встреча специалистов ОГКУ «Организатор перевозок» с жителями, посвященная вопросам по маршрутам Челябинской агломерации I этапа или транспортной реформе в целом (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60). Вход по QR-кодам
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