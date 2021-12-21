21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Открытая встреча специалистов ОГКУ «Организатор перевозок» с жителями, посвященная вопросам по маршрутам Челябинской агломерации I этапа или транспортной реформе в целом (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60). Вход по QR-кодам