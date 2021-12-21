Мужчину с инсультом выставили из челябинской больницы из-за прописки

В Челябинске медики отказались помогать горожанину с инсультом, отправив его лечиться по прописке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГКБ №1, расположенной в центре Челябинска, на улице Воровского, сочли жителя северо-запада недостаточно подходящим для того, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

Мужчину с инсультом привезла в медицинское учреждение бригада скорой медицинской помощи. Однако, узнав, что по прописке челябинец прикреплен к другой больнице, его отправили обратно. В состоянии, когда на счету каждая минута, скорой везла его еще восемь километров – в «родное» медучреждение.

Как рассказала дочь челябинца, утром 58-летнему мужчине стало плохо. Он попытался измерить давление, но не смог застегнуть манжету. Оказалось, что у него отказали правые рука и нога.

Скорая приехала достаточно быстро. «Медики сделали запрос, и им дали добро, чтобы везти отца в городскую больницу №1 на Воровского, – цитирует 74.ru дочь южноуральца. – Но там его просто отказались принимать, ссылаясь на то, что у них нет оборудования. Сказали: «Зачем вы к нам приехали? Езжайте по месту жительства – в «тройку» на проспект Победы». С инсультом каждая минута на счету, но нас просто выпроводили оттуда».

Бригада скорой помощи отвезла пациента в ОКБ №3, где его обследовали и госпитализировали. В итоге, с момента прибытия скорой до госпитализации челябинца прошло больше двух часов. «Упустили время! У него не работает рука и постоянные боли в ноге. Если бы его сразу капать начали, рука бы отошла. Врачи скорой были в шоке от этой ситуации», – рассказывает горожанка.

Челябинка намерена добиваться, чтобы врачей, отказавших ее отцу в медицинской помощи, привлекли к ответственности. В самой больнице объясняют свою позицию тем, что опасений за его здоровье и жизнь не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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