Официальное число смертей среди зараженных коронавирусом на Южном Урале превысило 7 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 573 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 28 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 141 тысяча 621 инфицированный. 7 тысяч 25 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 751).

Отметим, что летом региональный минздрав перестал сообщать число зараженных коронавирусом и умерших от других причин, публикуя только число летальных исходов непосредственно от инфекции. В эту статистику не входят и те, кто умер от последствий ковида и спровоцированных им болезней.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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