В Челябинске закрыли городские катки из-за теплой погоды

Челябинцев предупредили о временном закрытии городских катков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 21 декабря, закрыты катки в Детском парке имени Валентины Терешковой и Городском саду имени Пушкина.

Временные ограничения объясняются слишком теплой погодой.

Интересно, что каток на территории ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает по расписанию. Возможно, это связано с разницей технологий заливки и обслуживания спортивных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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