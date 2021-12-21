В Челябинске закрыли городские катки из-за теплой погоды

Челябинцев предупредили о временном закрытии городских катков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 21 декабря, закрыты катки в Детском парке имени Валентины Терешковой и Городском саду имени Пушкина.
Временные ограничения объясняются слишком теплой погодой.
Интересно, что каток на территории ЦПКиО имени Юрия Гагарина работает по расписанию. Возможно, это связано с разницей технологий заливки и обслуживания спортивных объектов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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