В Челябинске кассир банка присвоила 4 миллиона рублей вкладчиков

Бывшая сотрудница челябинского банка осуждена за хищение средств вкладчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал местную жительницу виновной в мошенничестве.

В суде установлено, что с мая 2019 по май 2020 года женщина, работая старшим операционистом-кассиром коммерческого банка, присваивала деньги клиентов. Челябинка подделывала подписи вкладчиков и открывала на их имя новые банковские счета, куда перечисляла их средства. Всего у 7 вкладчиков она увела около 4 миллионов рублей.

Суд приговорил мошенницу к 4 годам 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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