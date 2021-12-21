Экс-полицейские из Верхнего Уфалея ответят в суде за пропуск фуры без номеров

В Верхнем Уфалее бывшие сотрудники ГИБДД предстанут перед судом за превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Верхнего Уфалея утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников отдела ГИБДД.

По версии следствия, в марте 2021 года начальник отдела ГИБДД приказал подчиненному не составлять на водителя, перевозившего древесину на грузовом автомобиле «Урал» с прицепом без государственного регистрационного знака, с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

В свою очередь, инспектор ГИБДД, понимая очевидную незаконность указания начальника, не составил материалы об административных правонарушениях и отпустил последнего.

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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