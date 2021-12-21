Снегопад сковал движение на южноуральском участке М5

В Челябинской области пробки сковали движение по М5 «Урал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильный снегопад стал причиной серьезных пробок на М5 «Урал». Об этом в течение дня сообщают автомобилисты в социальных сетях.

Так, в интернет-сообществе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» сообщают, что автомобили скопились в Ашинском районе у границы Челябинской области и Башкортостана. Телеграм-канал «Миасский пломбир» отмечает пробку в районе поворота на Миасс из-за ДТП.

В УГИБДД по Челябинской области подтвердили информацию о затруднении движения по дорогам региона, уточнив, что постепенно пробки рассасываются.

Напомним, на Южном Урале продолжаются снегопады. Из-за обилия осадков закрыт аэропорт «Челябинск». По данным синоптиков, в настоящий момент центр циклона располагается в настоящее время прямо над Челябинском.

Челябинск, Виктор Елисеев

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