В Челябинске приняли генеральный план, раскритикованный горожанами

Челябинская городская дума приняла генеральный план на следующие 20 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 декабря, депутаты Челябинской городской думы утвердили генеральный план областного центра. Документ будет действовать до 2041 года.

Генплан должны были принять еще в 2019 году. Однако в августе того года проект, подготовленный компанией «Гипрогор» за 28 миллионов рублей, раскритиковали горожане и эксперты. В ходе публичных слушаний даже звучали призывы отклонить работу. Но чиновники эти призывы проигнорировали: общественные обсуждения признали состоявшимися, а в мэрии пообещали проект доработать уже самостоятельно. Впрочем, в итоге в доработке принимали участие, в том числе, специалисты «Гипрогора».

Результатом и стал нынешний проект генплана. Он прошел достаточно спокойное обсуждение в ходе заседания думской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, состоявшемся 15 декабря. Правда, на него не смогли попасть депутаты Центрального районного совета города Елена Вахтина и Ирина Гладышева: парламентариев, собиравшихся оппонировать проекту, охрана мэрии отказалась пускать в здание.

По словам разработчиков, принципиальным отличием нового генерального плана от документа 2003 года является создание связного природно-рекреационного каркаса города, осью которого является река Миасс. Он предполагает созданы условия для реновации застроенных территорий, в первую очередь территорий ветхого и аварийного фонда, промышленных территорий. Планируется создание районных подцентров притяжения населения. Такими центрами могут являться объекты культурного, досугового, спортивного, рекреационного назначения или их сочетание.

«Основными принципами, которые легли в основу Генерального плана были сохранение границ города, когда точки роста города находятся внутри него. Принцип компактности, когда вся необходимая инфраструктура находится в пределах пешей доступности для каждого жителя мегаполиса. Принцип узнаваемости города реализуется, в частности, через выделение зоны Исторического квартала. Принцип сохранения природного ландшафта увеличивает рекреационные пространства. Принцип связанности городской среды путем строительства новых мостов, развязок и реконструкции уличной сети», – сказал в своем докладе главный архитектор города Павел Крутолапов.

Впрочем, несмотря на заверения чиновников в заботе о благе горожан, далеко не все челябинцы верят властям. Так, авторы генплана, с одной стороны, выступили против дальнейшего развития поселков, уже существующих на территории Челябинского городского бора. С другой, от планов застройки многоэтажками участков у границ ООПТ (а фактически, в охранной зоне бора, попросту отмененной в 2011 году) в мэрии не отказались.

Осталась в генплане и дорога вдоль реки Миасс, которая будет идти параллельно Братьев Кашириных в Калининском районе. Чиновники лишь отказались от ее строительства в ближайшие 10 лет.

Во время заседания городской думы дискуссии по поводу генплана не возникло. Все депутаты думы поддержали законопроект.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»