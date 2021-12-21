Приехали: Челябинск весь вечер стоит в пробках

Неспособность челябинских дорожников вовремя справляться с последствиями любых снегопадов привела к образованию на дорогах заторов высшего уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня к 6 вечера город встал в 10-балльных пробках. «Стояли» практически все основные магистрали.

В течение последующих полутора часов ситуация улучшилась незначительно. По данным сервиса «Яндекс» в 19:30 пробки оценивались в 9 баллов.

По-прежнему есть серьезные проблемы при движении по проспектам Ленина и Свердловскому. Проспект Победы «стоит» от Краснознаменной до Чайковского; улица Воровского – от Тарасова до Доватора; большие заторы отмечаются на Лесопарковой, Труда, Энгельса.

По информации синоптиков, снегопад прекратится только к полуночи.

Челябинск, Павел Зварзин

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