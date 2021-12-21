«Как под гипнозом»: в Магнитогорске продавец отдала покупательнице всю выручку

В Магнитогорске продавец отдала аферистке все деньги из кассы магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 21 декабря, днем в одном из магазинов Магнитогорска. О нем рассказали в социальных сетях.

По словам сотрудника торгового учреждения, касса магазина опустела во мгновение ока после визита одной из покупательниц. Причем «помогла» ей в этом продавец.

«Сегодня в наш магазин на проспекте Карла Маркса, 60 зашла мошенница под видом обычного покупателя, – рассказал представитель торговой организации. – В процессе разговора обманным путем вынудила продавца отдать деньги из кассы. Прошу помощи в поиске данного человека, заявление в полицию написали. За информацию, которая приведет к поимке, вознаграждение гарантируется».

В обсуждении горожане не исключили, что девушка могла отдать деньги под воздействием гипноза.

Полиция устанавливает подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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