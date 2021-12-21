Южноуральскую пенсионерку заставляют оплатить чужие долги за электричество.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ЛДПР, скандал разгорается в поселке Солодянка Агаповского района.

В поселке всего два многоквартирных дома. В них проведены вода и электричество. Центрального отопления нет, поэтому квартиры обогревают электрокотлами и обогревателями.

7 лет назад собственница одной из квартир переехала в Нагайбакский район, предварительно уведомив об этом все коммунальные службы и оплатив все счета. Во время ее отсутствия в электрощитке случился пожар, и квартиру отрезали от электричества, но платежи начислять не перестали. И в итоге женщине предъявили счет в размере 20 тысяч рублей – 17 тысяч за непотребленное электричество и 3 тысячи в качестве пени за, якобы, просроченные платежи.

Выяснилось, что на владелицу необитаемой квартиры пересчитывают долги других жильцов.

«Ситуация далеко не единичная, когда коммунальщики свои проблемы перекладывают на плечи жильцов, распределяют долги дома на добросовестных плательщиков, отказываются проводить работы», – заявили в ЛДПР.

Кстати, женщина уже дважды опротестовывала действия коммунальщиков в судах, но на днях получила новый счет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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