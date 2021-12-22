В истории солдата-срочника, зашившего себе рот в Чебаркуле, открываются новые подробности

Солдат-срочник, зашивший себе рот в воинской части в Чебаркуле после ссоры с девушкой, до призыва в армию пытался получить духовное образование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальная история в гарнизоне Чебаркуля произошла 15 декабря. Тогда офицер обратил внимание на излишнюю молчаливость 19-летнего новобранца из Свердловской области.

Когда молодому человеку приказали снять медицинскую маску, с которой тот не расставался, оказалось, что он зашил себе рот. Медики сеяли самодельные швы и оказали солдату помощь. Впоследствии молодой человек рассказал, что решил таким изуверским способом наказать себя за грубый разговор со своей девушкой, которую он приревновал.

После того, как история вышла за стены воинской части, в гарнизон выехала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. «Здоровью парня ничего не угрожает, какие-либо травмы отсутствуют, охотно идет на контакт. Также встретилась с ребятами, с которыми солдат прибыл к месту прохождения службы и жил в казарме. Все сослуживцы позитивно отзываются о нем, говорят, что всегда был общителен и приветлив, кроме дня, когда произошел инцидент. В тот день после разговора по телефону он выглядел очень подавленным», – рассказала омбудсмен на своей странице в социальных сетях.

Сегодня открылась еще одна сторона жизни молодого человека. Как пишет издание «Про Североуральск», парень вырос в многодетной верующей семье. Он даже пытался получить духовное образование, поступив в семинарию в Екатеринбурге. Однако из учебного заведения его отчислили. После этого он пришел в военкомат и был призван в армию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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