В Челябинске обнаружили несанкционированную свалку опасных отходов

В Челябинске обнаружили гигантскую несанкционированную свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Линейной тоннами сваливают строительные и бытовые отходы.

По словам местных жителей, на участок от строения №86-89 по Линейной до улицы дома №61 по Водосточной регулярно приезжают грузовики, из которых в огромных объемах вываливают мусор.

«Выехав на место, активисты-общественники убедились в том, что опасения жителей на предмет ущерба для экологии небезосновательны. Обширную территорию покрывают горы отходов – утеплитель, пластик, бутыли из-под воды, промышленная упаковка, деревянные паллеты и лом ЖБИ. Отходы периодически сваливают на грунт, а затем разравнивают спецтехникой, – сообщили в челябинском отделении Общероссийского Народного фронта, предположив, что таким образом пытаются скрыть незаконную деятельность либо кто-то выполняет отсыпку новой территории. – Рядом с нелегальной свалкой располагается несколько производственных предприятий, также неподалеку активно ведут работы организации, строящие новый микрорайон в поселке Чурилово. Кроме того, территория может быть привлекательной и для предпринимателей, осуществляющих вывоз отходов без лицензий».

Информация о нелегальной свалке передана в министерство экологии области, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. В ОНФ заявляют о необходимости оперативной проверки, «поскольку речь может идти о реальной экологической угрозе».

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству ускориться в вопросе ликвидации несанкционированных мест складирования отходов в черте городов.

Челябинск, Павел Зварзин

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