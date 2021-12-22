В Челябинской области вспыхнул газопровод

Горящий столб вырвался из трубы газопровода в Чебаркульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 01:16 (мск) 22 декабря в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 км федеральной автодороги М5 на территории Чебаркульского района в 2 километраъ от деревни Боровое.

Данный участок – отвод «Чебаркуль – Катав-Ивановск» от магистрального газопровода высокого давления «Уренгой – Помары – Ужгород». Труба диаметром 500миллиметров лежит под землей на глубине 1 метра. Однако, по словам очевидцев, столб пламени, вырвавшийся на волю, достигал десятков метров в высоту.

Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров. В 04:25 (мск) газоснабжение запущено по резервной схеме.

В 04:55 (мск) пожарные ликвидировали открытое горение. В 05:30 (мск) завершено наполнение резервной ветки, давление в пределах нормативных показателей.

Всего к ликвидации пожара задействовано 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и 5 единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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