Южноуралец украл гараж вместе с автомобилем

В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу гаража и автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Левобережный» (Магнитогорск) обратился 45-летний магнитогорец, обнаруживший пропажу гаража, а также автомобиля, который находился в нем. Причиненный ущерб составил более 80 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного места работы 44-летний местный житель. Как рассказал мужчина, ночью он подъехал на машине с подъемным устройством, погрузил гараж, а когда чуть позже разобрал его, обнаружил там автомобиль отечественного производства.

Следственным отделом ОП «Левобережный» УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Автомобиль изъят и после проведения следственных действий будет возвращен владельцу. Части металлического гаража злоумышленник продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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