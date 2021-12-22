Скандал в дачном товариществе на Увильдах грозит штрафом оператору связи

Оператор сотовой связи может заплатить штраф за вышку, установленную в дачном товариществе «Чайка» на Увильдах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам проверки Главное управление лесами Челябинской области составил административный протокол в отношении оператора сотовой связи, разместившего вышку на территории одного из участков ДНТ «Чайка» на берегу озера Увильды.

Напомним, в октябре нынешнего года стало известно о конфликте в дачном товариществе. На одном из участков практически в центре территории ДНТ появилась опора BTS. Произошло это с разрешения собственника участка, но возмутило других членов товарищества.

Противники подобного «перепрофилирования» обратились к властям региона. После этого Главное управление лесами Челябинской области начало проверку, в ходе которой выяснилось, что спорный участок расположен на землях лесного фонда.

Теперь стало известно, что по итогам проверки сотрудники управления составили в отношении установившей вышку связи компании административный протокол: за самовольное занятие лесного участка оператору грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, на участке была срублена сосна. В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного лесному фонду самовольной рубкой. Материалы проверки переданы в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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