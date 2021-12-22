На Южном Урале малообеспеченных детей сочли недостаточно бедными для новогодних подарков

Жительница Челябинской области заявила, что ее детей оставили без новогодних подарков. Инцидент произошел в Саткинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году на новогодние подарки детям было выделено 50 млн рублей, это более чем в 2 раза выше прошлогодней суммы.

Согласно распоряжению губернатора Челябинской области от 26.11.2021 № 332-р, подарки за счет бюджета выдаются следующим категориям детей в возрасте от 1 года до 15 лет:

– дети – инвалиды;

– дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

– дети, содержащиеся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– дети из малоимущих семей;

– дети из семей, находящихся в социально – опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;

– дети – участники Губернаторских елок;

– дети – участники проекта «Необыкновенные Елки»

– дети, находящиеся в образовательных организациях с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно – воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);

– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Но, как выяснилось, не всем южноуральским детям, подпадающие под эти категории, выдали подарки.

«Я мама четырех детей (12, 9, 3 лет и 1 года – прим. РИА «Новый День») пришла получать подарки (мы многодетная и малоимущая семья) и я получила 2 подарка, – написала жительница Стакинского района в паблике «Текслер, помоги!». – Но у меня 4 детей, спрашиваю: почему? Мне ответили: так как вы на младших получаете ежемесячные денежные выплаты, в им не положено (объясняют, что старшие малообеспеченные, а младшие нет). Что за дискриминация?! Как я должна им отдать подарки, как им объяснить?»

«Новый День» обратился за комментарием а министерство социальных отношений Челябинской области. В ведомстве пояснили, что все подарки «в соответствии с расчетной численностью отправлены в территории. Распределение подарков осуществляют главы городских округов и муниципальных районов».

Что касается описанной истории, то «по информации органов социальной защиты Саткинского района, семье подарки не были выданы по причине технической ошибки в базе данных. В настоящее время семья подарки получила».

Отметим, что обращение в паблике «Текслер, помоги!» было опубликовано сегодня в около 9 часов утра, «Новый День» обратился за комментариями в министерство после 10:00, а уже к 12:00 саткинские чиновники отчитались о выдаче подарков. Если это правда, то они проявили чудеса оперативности. Правда, комментировать заявления, что одни дети женщины малообеспеченные, а другие нет, никто не стал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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