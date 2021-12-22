Руководителя филиала школы в Челябинске оштрафовали за падение семиклассника из окна

Руководство школы в Челябинске привлечено к ответственности за травмирование ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверка по факту несчастного случая, произошедшего 21 октября этого года в здании филиала одной из школ города.

Установлено, что семиклассник во время перемены открыл окно в пролете лестницы между 3 и 4 этажами и выпал из окна.

По выявленным нарушениям директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, 3 должностных лица привлечены к административной ответственности.

Руководитель филиала школы оштрафован на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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