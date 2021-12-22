Обещал – дари! Житель России подал в суд на Деда Мороза

Житель России подал в суд на Деда Мороза: от волшебника он хочет получить компенсацию морального вреда за невыполненные обещания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юрист из Санкт-Петербурга нашел в соцсетях официальную страницу Деда Мороза (того самого, из Великого Устюга»), позиционирующего себя главным новогодним волшебником России и обещающего исполнить любые желания, а также дарить подарки.

Мужчина выяснил, что АО, к которому относятся почта и вотчина Деда Мороза, было создано в 1998 году. 37-летний юрист утверждает, что как раз до этого года он регулярно находил под елкой подарки, с 1998 – перестал. И за прошедшие 23 года не получил от Деда Мороза ни одного презента, не исполнил волшебник и ни одного его желания. А он хотел бы дорогой автомобиль, квартиру в престижном районе Петербурга, загородный дом в Репино или , на худой конец, отправиться в кругосветное путешествие.

«Мой иск вызван возмущением, так как из года в год перед Новым годом я вижу, что со всех углов начинают кричать про подарки, которые дарит Дед Мороз, исполняя заветные мечты, – рассказал петербуржец. – Нормально. С 98-го года они существуют, а я, в общем-то, не получил ни разу подарка с этого момента».

Опросив друзей и знакомых, юрист выяснил, что они тоже ничего не получали. И решил, что пора разобраться в ситуации на юридическом уровне.

«Исковое заявление об обязанности подарить подарки, исполнить мечты и компенсировать моральный вред» подан в Великоустюгский районный суд Вологодской области. «Ответчик уже 23 года (с 1998 года по сегодняшний день) не исполняет публично взятых на себя обязательств и тем самым причиняет мне моральный вред в виде нравственных страданий, нарушая мои личные неимущественные права, судебная защита которых предусмотрена положениями статей 150 и 151 ГК РФ», – заявил истец.

К иску приложены два списка: неполученные подарки (там, например, есть телефон и часы) и неисполненные желания. Кроме того, юрист надеется получить от Деда Мороза в качестве компенсации морального вреда 10 млн рублей. Эти деньги он собирается потратить на первоначальный взнос по ипотеке и таким образом исполнить хотя бы одно из своих заветных желаний.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

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