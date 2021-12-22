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Среда, 22 декабря 2021, 12:43 мск

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ФАС отменила закупку минивэна для мэрии Магнитогорска

Антимонопольная служба потребовала отменить покупку минивэна за 7,4 миллиона рублей для чиновников Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», региональное УФАС признало необоснованной закупку администрацией Магнитогорска мультивэна с начальной ценой 7,4 миллиона рублей и выдало предписание об ее отмене.

«Несмотря на то, что после подачи жалобы на участие в аукционе так никто и не заявился, и аукцион был признан несостоявшимся, антимонопольная служба решила выдать предписание об отмене данной закупки, чтобы у администрации Магнитогорска не было соблазна позже повторно провести аналогичный аукцион», – сообщили представители организации.

Напомним, жалобу в Челябинское УФАС направили на минувшей неделе. Автор обращения потребовал отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей, которую ранее установили сами же чиновники, а также содержащихся в документах избыточных технических характеристик, которые ограничивают выбор автомобиля конкретной маркой и моделью – Volkswagen Comfortline Long 2.0.

Между тем, на рынке существует достаточно большой выбор аналогичных предложений от других марок стоимостью в несколько раз дешевле и с большим количеством сидячих мест (требуется всего 6), чтобы эффективно использовать автомобиль, как маршрутку для чиновников, отмечается в жалобе. «Непонятно видеть такое расточительство от чиновников, которые внесли проект бюджета города Магнитогорск на 2022 год с дефицитом практически в 2 миллиарда рублей, покрываемым за счет коммерческих кредитов. В такой ситуации, расходы надо оптимизировать, а не наращивать», – отмечается в обращении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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