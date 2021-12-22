«Поймай маньяка»: трое четвероклассников из Еманжелинска попали в полицию после публикации трэш-видео

После публикации видео с пистолетом девятилетних еманжелинцев с родителями вызвали в полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеоролик появился в соцсетях во вторник, 21 декабря.

На видео якобы задерживают «маньяка, охотившегося за детьми». При этом ему угрожают пистолетом, устраивают драку и размышляют о том, что делать с «извращенцем».

Именно пистолет в руках одного из мальчишек и привлек внимание силовиков. Только в ходе доследственной проверки выяснилось, что видео сняли трое учеников четвертого класса из Еманжелинского района. И пистолет оказался игрушечным.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о проверке подтвердили. По словам представителей ведомства, со школьниками и их родителями провели профилактическую беседу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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