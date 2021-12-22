За сутки на Южном Урале выпало почти 15 сантиметров снега

В Челябинской области за сутки выпало полтора десятка сантиметров снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта, иосадки в южных районах начались в 6 утра 21 декабря, в виде мокрого снега, переходящего в снег. В центральных районах в 8 утра, в горнозаводской зоне – в 9:30.

Окончание осадков в южных районах области зафиксировано в 19 часов, в горнозаводской зоне в 18:30, в центральных районах области в 01 час 30 минут 22 декабря.

В южных районах также наблюдались осадки в виде ледяного дождя.

По информации гидрометцентра, среднесуточное количество осадков в разных районах региона колебалось в пределах 2,0-17,0 миллиметра. Максимальное количество осадков выпало в юго-западных и восточных районах (62-68 % от месячной нормы).

Высота снежного покрова увеличилась на 1-14 сантиметров, в Челябинске на 14 сантиметров.

В юго-восточных районах отмечались порывы ветра до 15 метров в секунду, слабые метели, отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица от снежного наката, ночью туманы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»