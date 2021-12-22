СКР не стал привлекать челябинских депутатов к делу о мошенничестве

В Челябинске решили не привлекать депутатов райсобрания в качестве подозреваемых в деле о мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело по факту мошенничества, переданное в следственный отдел СКР по Калининскому району Челябинска, готовится к возврату в полицию.

Уголовное дело возбудили после того, как контрольно-счетная палата нашла нарушения при исполнении муниципального контракта на содержание территории в Калининском районе. Он был заключен с ИП Нестеровым в 2020 году, однако работы проводились некачественно.

В ходе расследования появились подозрения о том, что предприниматель действовал несамостоятельно. Как пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник, за деятельностью ИП могут стоять некоторые депутаты Калининского райсовета.

Именно с этим была связана передача уголовного дела в СКР. Но сейчас его готовятся передать обратно МВД. «Дело передали в СК из полиции изначально, так как за деятельностью ИП стоит группа конкретных депутатов. На этой неделе всех их допросили, но свидетелями. Процессуального статуса они не получат – они активные и находятся в повестке, поэтому следственный комитет просто боится их привлекать. Дело готовят назад в МВД», – цитирует издание собственный источник.

Отметим, что по делу СКР опрашивал депутатов Андрея Кондратьева и Максима Олейникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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