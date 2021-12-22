В Челябинскую область не пустили 68 тонн пакистанских мандаринов

На границе в Челябинской области развернули четыре фуры с мандаринами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 20 декабря при проведении фитосанитарного контроля не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 68 тонн мандаринов.

На КПП «Бугристое» (Троицкий район) сотрудники ведомства совместно с коллегами из пограничного управления и Челябинской таможни выявили 4 партии свежих мандаринов, ввозимых на территорию Южного Урала с нарушением действующего законодательства в области карантина растений.

При осмотре упаковки установлено, что на этикетке указана лишь страна происхождения – Исламская Республика Пакистан. Хотя должно указываться точное место происхождения подкарантинной продукции (регион, населенный пункт).

За нарушение действующего законодательства в области карантина растений перевозчики заплатят штраф. Ввоз мандаринов запрещен. Продукция под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Республики Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»