Экс-начальник ОМВД в Челябинской области с замом отбирали у подчиненных премии

В Челябинской области будут судить бывшего начальника ОМВД и его заместителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ОМВД России по Каслинскому району и его заместителя – начальника полиции, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что бывший начальник ОМВД в декабре 2019 года установил некоторым сотрудникам стимулирующие выплаты в повышенном размере. Но сделал это только для того, чтобы потом забрать эти деньги себе. Всего полицейский обогатился тогда на 27 тысяч рублей.

В следующем году к процессу изъятия части премий у подчиненных подключился и замначальника ОМВД – начальник полиции Каслинского района. С июня по декабрь они забрали у сотрудников отдела без малого 130 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии оба полицейских были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В ходе следствия на гараж одного из обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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