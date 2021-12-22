Стоп-кран: проект электрички «Челябинск – Копейск» поставили на паузу

Реализацию проекта электрички между Челябинском и Копейском отложили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект городской электрички, призванной связать Челябинск и Копейск, решено отложить на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Когда оформим проект в более-менее удобоваримый вид, руководство области будет принимать решение о дальнейшем ходе этого проекта. Пока мы досконально не просчитаем экономику проекта, итоговое решение принимать невозможно», – заявил чиновник.

Напомним, реализация проекта «Электричка большого города» была запланирована на 2022-2023 годы. Мэрия Копейска даже успела провести опрос жителей, чтобы определиться с конечной станцией на территории округа.

Однако оказалось, что маршрутная схема электрички разработана неправильно. В итоге стоимость проезда на ней была бы существенно выше, чем на автобусе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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