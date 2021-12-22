В Челябинске известного тренера по боксу сократили, предложив работу водителя

Старшему тренеру сборной Челябинской области по боксу предложили перейти на должность водителя автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старший тренер сборной Челябинской области по боксу Владимир Рощенко получил уведомление о сокращении. Вместо воспитания звезд спорта ему предложили занять должность водителя автобуса. Об этом он рассказал в обращении на имя президента России Владимира Путина.

Владимир Рощенко – очень известный человек в среде спортивной общественности. Он воспитал таких известных спортсменов, как Сергей «Крашер» Ковалев, Александр Соляников, Эдуард Абзалимов, Александр Шкаликов и других. В настоящее время он ведет подготовку спортсменов в Центре спортивной подготовки по боксу Челябинской области.

Однако на днях мужчина получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили работает, получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы челябинцу предложили перейти на должность водителя автобуса.

«Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь, – написал Владимир Рощенко в обращении. – А главное и самое обидное, что уведомление мне вручил без объяснения причин мой воспитанник Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего полвека боксу, это оказался удар ниже пояса огромной силы. Мы много говорим о воспитании молодого поколения, но что увидели молодые тренеры? Я честно трудился на благо бокса и своей страны, гимн России неоднократно звучал в честь побед моих учеников. И вместо почета и уважения на старости лет мне предлагают оказаться за рулем автобуса. Это горько и трагично…».

Сейчас воспитанники и коллеги Рощенко готовят обращение в различные инстанции в защиту заслуженного тренера. Среди адресатов обращения есть и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»