23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

23.12.2021, четверг
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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14:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный эпохе Великих реформ императора Александра II (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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14:00 Челябинск – Час игры «Новый год у ворот» (детская библиотека №16, пр. Победы, 291А)
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15:00 Челябинск – Премьера новогоднего спектакля «Снежинотки». В его основе – реальные детские истории известных в городе музыкантов и танцоров (детская филармония Южного Урала, ул. Ворошилова, 6)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Наталья Заварзина представляет…» (Музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Венецианская маска» в рамках выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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