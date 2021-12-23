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Четверг, 23 декабря 2021, 04:43 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

23.12.2021, четверг

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 14:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный эпохе Великих реформ императора Александра II (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

  • 14:00 Челябинск – Час игры «Новый год у ворот» (детская библиотека №16, пр. Победы, 291А)

  • 15:00 Челябинск – Премьера новогоднего спектакля «Снежинотки». В его основе – реальные детские истории известных в городе музыкантов и танцоров (детская филармония Южного Урала, ул. Ворошилова, 6)

  • 18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Наталья Заварзина представляет…» (Музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс «Венецианская маска» в рамках выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)

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