Челябинец, сбивший на электросамокате пятилетнего ребенка, предстанет перед судом

Житель Челябинска предстанет перед судом за наезд на электросамокате на 5-летнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.

По версии следствия 13 августа 2021 года мужчина, управляя личным электросамокатом, у дома №6 по улице Гагарина на тротуаре сбил с ног 5-летнего мальчика. В результате ребенок ударился головой, получив травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

После наезда на ребенка его отец пытался удержать водителя самоката на месте происшествия, но тот вырвался и с места преступления скрылся.

Личность обвиняемого была установлена сотрудниками уголовного розыска, в октябре 2021 года он был задержан и признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Ленинского района Челябинска в суд для рассмотрения по существу.

Судья также рассмотрит иск родителей ребенка о компенсации расходов на лечение, реабилитацию и возмещение морального вреда в 225 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»