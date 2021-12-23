Челябинец, сбивший на электросамокате пятилетнего ребенка, предстанет перед судом

Житель Челябинска предстанет перед судом за наезд на электросамокате на 5-летнего ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.
По версии следствия 13 августа 2021 года мужчина, управляя личным электросамокатом, у дома №6 по улице Гагарина на тротуаре сбил с ног 5-летнего мальчика. В результате ребенок ударился головой, получив травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.
После наезда на ребенка его отец пытался удержать водителя самоката на месте происшествия, но тот вырвался и с места преступления скрылся.
Личность обвиняемого была установлена сотрудниками уголовного розыска, в октябре 2021 года он был задержан и признал вину в совершенном преступлении.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Ленинского района Челябинска в суд для рассмотрения по существу.
Судья также рассмотрит иск родителей ребенка о компенсации расходов на лечение, реабилитацию и возмещение морального вреда в 225 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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