На Южный Урал пришли морозы

На Южный Урал наступают морозы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже минувшей ночью температура воздуха в низинах опускалась до -30. Сегодня днем в регионе будет еще сравнительно тепло: на большей части территории до -12, в низинах – до -17.
Конец недели обещают морозным: в ночь на пятницу ожидается до -30, на субботу – до -32. Днем – до -22. В воскресенье прогнозируется обильный снегопад и существенное потепление.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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