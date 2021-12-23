Южноуральский бизнесмен получил срок за вырубку сосен на 9,5 миллионов рублей

В Нязепетровске вынесен приговор о незаконной рубке лесных насаждений.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нязепетровский районный суд признал жителя районного центра виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
Установлено, что в 2018-2020 годах предприниматель незаконно срубил на арендованном им земельном участке сосны с целью последующей продажи. Ущерб лесному фонду составил около 9,5 миллионов рублей.
Суд приговорил черного лесоруба к 2 годам 7 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права на осуществление деятельности, связанной с заготовкой и переработкой древесины, и эксплуатации лесов.
Кроме того, суд взыскал с бизнесмена в возмущение ущерба 8 миллионов рублей (часть ущерба он выплатил во время следствия).
Челябинск, Виктор Елисеев
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