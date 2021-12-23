В Челябинской области выявлен 551 новый случай коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлен 551 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 28 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 142 тысячи 732 инфицированных. 7 тысяч 83 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 809).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube